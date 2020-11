Le ministre d’Etat secrétaire général à la présidence, Kalzeubé Payimi Deubet a inauguré l’Ecole nationale supérieur de la technologie et de l’information (Enastic), antenne d’Amdjarass le jeudi 19 novembre 2020

Dans son allocution à l’inauguration de l’antenne Enastic, de la province de l’Ennedi Est, Kalzeubé Payimi Deubet explique que : « cette noble ambition sous-entend le choix stratégique du Gouvernement de développer les infrastructures de transport des communications électroniques et de doter le pays en ressources humaines suffisantes et de qualité dans le domaine des TIC ». Il s’est exprimé en présence du ministre en charge de l’enseignement supérieur et celui des Télécommunications et de l’Economie numérique.

Le président de séance exhorte les enseignants de cet établissement universitaire à se donner à fond. Kalzeubé Payimi Deubet fait savoir que l’attente se fait autant du côté des parents que des apprenants.

Par la création de cet établissement, les autorités en charge de l’éducation veulent rattraper le retard observé dans le développement des technologies de l’information et de la communication. Elle vise également à familiariser les étudiants aux nouveaux gadgets technologiques.