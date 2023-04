Tchad : l’ENASS adopte le plan d’action et budget 2023

Le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention, Dabsou Guidaoussou, a dirigé le 11 avril 2023, le conseil d’administration de l’Ecole Nationale de Santé et des Agents sociaux, ENASS.

Les membres du conseil ont examiné et adopté le procès-verbal du conseil d’Administration du 22 avril 2022, le compte administratif et financier de 2022, le plan d’action et budget 2023, présentés par le directeur de l’ENASS Seid Mogdomti. Ils ont débattu les points retenus, donné leurs avis, faire des suggestions et des recommandations pour plus de résultats.

La vice-présidente du conseil d’administration, Moudalbaye Apolline a demandé l’intensification de la communication, le renforcement des liens avec les partenaires et la diversification de sources de financement pour permettre à l’ENASS de mener à bien ses activités.

Le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention Dabsou Guidaoussou a rassuré les membres de l’engagement du chef de département à appuyer l’ENASS pour atteindre les objectifs visés. Il a également parlé des réformes engagées tendant à améliorer le rendement dans ces écoles.

Le plan d’action est un moyen de plaidoyer pour la réalisation des actions prévues, a-t-il expliqué. Il a invité l’équipe à l’abnégation et au courage pour assumer ses fonctions.