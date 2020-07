Tchad : l’élection présidentielle se tiendra le 11 avril et les législatives le 24 octobre 2021

Le nouveau calendrier des élections a été présenté ce 02 juillet par la Ceni et le CNDP. Les deux organes se sont accordés sur un chronogramme définitif, le 11 avril 2021 et le 24 de la même année

A l’issu d’une rencontre avec le président de la République Idriss Deby Itno ce jour, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) et le Cadre national du dialogue politique (CNDP) ont rend officiel le calendrier des prochaines élections. . Les grandes lignes du chronogramme ont été présentées séance tenante. Les scrutins seront précédés des opérations de révision du fichier électoral et de la distribution des cartes d’électeur.

Le Chef de l’Etat, Idriss Deby a instruit aux deux organes le respect des délais et des dispositions constitutionnelles. Il recommande la cohésion et la responsabilité de tous les membres. Quant aux difficultés que pourraient rencontrer les équipes d’enrôlement de la Ceni dans les provinces et villages, le président indique que les facilités nécessaires seront accordées par le cabinet civil.

Il s’est réjoui de la collaboration entre les deux organes qui, malgré le contexte sanitaire ont pu se mettre d’accord et adopter un calendrier électoral.



J'ai rencontré, de nouveau, ce matin les membres de la CENI et du CNDP. Je me réjouis de l'entente entre les deux parties qui a débouché sur l'adoption d'un calendrier électoral définitif respectant les délais légaux. Plus de temps à perdre. pic.twitter.com/pMZmNJ2vgu — Idriss Deby Itno (@IdrissDebyI) July 2, 2020

Rappelons que le 23 juin, Idriss Deby avait instruit au CNDP et à la Ceni de présenter le chronogramme des élections dans une semaine.