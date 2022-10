Tchad : l’église catholique appelle à une réaction urgente contre les inondations

L’archidiocèse de N’Djamena invite les Caritas paroissiales et hommes de bonne volonté à se mobiliser face aux sinistres causés par les eaux des inondations.

A travers un communiqué de presse, le vicaire général de l’archidiocèse de N’Djaména, Mgr Samuel Mbairabé Tibinga, alerte sur les menaces des inondations. « Les eaux menacent de nous engloutir tous. », craint-il. Au nom de l’archidiocèse il demande de réagir de différentes manières et avec tous nos moyens pour faire face à la furie des eaux et à la masse des sinistrés. « Tout le 9e arrondissement est presque dans l’eau et une partie du 7e arrondissement. »,

L’urgence face à cette catastrophe naturelle nous interpelle tous, souligne le vicaire général. Mgr Samuel Mbairabé Tibinga pense qu’individuellement ou en petit groupe, « nous pouvons soutenir ceux qui tentent d’endiguer les eaux. »

Ainsi, l’archidiocèse lance : « un vibrant appel à nos Caritas paroissiales, aux fidèles qui le peuvent et à tous les hommes de bonne volonté de voler au secours des sinistrés. Toutes vos contributions de toute nature sont recevables à la Radio Arc-en-ciel. »