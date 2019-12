Tchad : l’Église adventiste fête son 50eme anniversaire

La communauté adventiste tchadienne célèbre 50 ans d’existence sous le thème : « jusqu’ici l’éternel nous a secouru de 1967 à 2019 ».

L’Église adventiste du Tchad a organisé ce jeudi 05 décembre, une fête à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de sa création. Un représentant du ministre de l’Administration du territoire, le président de l’Union d’Afrique centrale des églises adventistes et le président des missions des pays de la zone CEMAC ont pris part à l’ouverture de l’évènement.

Le président du comité d’organisation, Salomon Assienin, a indiqué que ce 50ème anniversaire est placé sous le thème : « jusqu’ici l’éternel nous a secouru de 1967 à 2019 »

« Plus de 50 ans de mission évangélique au Tchad, l’adventiste à évolué sans heurts. Dieu soit loué. L’église adventiste du 7ème jour a évolué parmi les cinq groupes croyants à savoir l’agnosticisme, le syncrétisme, la relation traditionnelle africaine, l’islam et le christianisme, s’acceptant et se tolérant mutuellement depuis la nuit de temps », a indiqué le président du comité d’organisation.

Selon lui, « la position de l’islam et du christianisme est claire au sujet de la liberté religieuse. Le Coran dit qu’il n’y a pas de contraintes en religion (2:256). La bible renchérit en ces termes : N’éteignez pas l’esprit, ne méprisez pas le Prophète mais examinez tout chose, retenez ce qui est bon, abstenez vous de tout espace de mal ».

Le représentant du ministre de l’Administration du territoire a fait savoir que « l’Église adventiste a été autorisé de fonctionner au Tchad depuis 1967. Depuis ce jour, la population a bénéficié de cette présence. »

« Les premiers rôles de l’Église est de propager la bonne nouvelle, préparer les hommes et les femmes à être de bons citoyens dans leur nation. Et au delà des citoyens du royaume céleste, l’Église adventiste du 7ème jour ne s’est pas dérobée et n’a pas perdu de vue cet objectif primordial. C’est bien ce qui a inspiré le choix du thème du 50ème anniversaire », a-t-il relevé, exhortant à la culture de la paix, un voeu cher au chef de l’Etat.