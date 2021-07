Tchad : le Ver de Guinée est présent dans 8 provinces

L’information a été donnée ce mercredi 14 juillet 2021, au cours de la rencontre de présentation du Plan d’Action 2021 du Programme National de Ver de Guinée.

Le Ministre de la santé publique et de la solidarité nationale a dirigé une rencontre de présentation du Plan d’Action 2021 du Programme National de Ver de Guinée. Il en ressort que 8 provinces et 24 districts sanitaires sont endémiques au Tchad. C’est alors que les autorités sanitaires ont de nouveau évoqué, la question relative à l’éradication du Ver de Guinée d’ici 2035. Les patrons en charge de la santé ont retenu que le moyen de lutte le plus sophistiqué demeure le respect des mesures préventives.

Pour une stratégie de lutte se focalise sur la surveillance transfrontalière, la riposte et le rapportage.

Le ministre de la Santé publique, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a signifié que cette rencontre consiste à faire le point sur la mise en œuvre des activités de lutte contre le ver de Guinée et aussi de savoir les projections pour amplifier le bilan positif, d’encourager l’équipe à maintenir le cap et de la remobiliser pour faire preuve de dynamisme afin d’atteindre les objectifs escomptés.

L’accentuation et l’accélération de la stratégie de sensibilisation et de mobilisation des communautés sont primordiales fait savoir, le ministre tout en demandant à l’équipe d’associer tous les acteurs pour une lutte accrue en attaquant le mal à la racine. Il a exhorté les techniciens à renforcer la collaboration transfrontalière et à capitaliser les acquis pour des résultats meilleurs.