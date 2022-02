Tchad : le tapis rouge de la présidence déroulé à l’ex porte-parole du groupe rebelle le FACT

De retour au bercail, il y’a quelques jours, l’ancien porte-parole du Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad, Kingabé Ogouzeïmi de Tapol est reçu par, Mahamat Idriss Deby.

L’ex porte-parole du Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT),M. Kingabé Ogouzeïmi de Tapol est reçu ce mardi 1er février, par le Chef de l’Etat Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO. Après trente (30) années d’exil, Kingabé Ogouzeïmi de Tapol est rentré au bercail le 25 janvier dernier. Son retour au pays est la résultante de la politique de la main tendue prônée par le Président du Conseil Militaire de Transition.

Kingabé Ogouzeïmi de Tapol fût le dernier Ministre Secrétaire Général Adjoint de Hissein Habré et dernier porte-parole du Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT), le mouvement rebelle dont l’incursion sur le sol tchadien depuis la Libye a ôté la vie au Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO en avril 2021.

L’image et la symbolique de la paix entre Kingabé Ogouzeïmi de Tapol et le Chef de l’Etat, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO sont fortes. En homme de paix et de pardon sincère, le Président du Conseil Militaire de Transition a ouvert ses portes ce mardi 1er février 2022 au désormais ex porte-parole du Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT).

Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Et, cette paix, le Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO la veut définitive pour le Tchad. D’où sa permanente main tendue à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre ont pris les armes contre les institutions républicaines. Le Chef de l’Etat a souhaité un bon retour à son compatriote et l’a encouragé à apporter sa pierre à l’édification de la transition en cours. Le Tchad a besoin de l’apport de tous ses fils et aucune compétence n’est de trop.

Source : présidence de la république