Tchad : le tableau de l’ordre 2020 des experts comptables est connu

L’Ordre national des professionnels comptables du Tchad a organisé une conférence de presse ce mercredi pour présenter, le Tableau de l’ordre 2020, une liste des experts comptables habilités.

Le Tableau de l’ordre 2020, c’est le nom que l’Ordre national des professionnels comptables du Tchad a donné à la liste officielle des sociétés d’expertise comptable et des experts comptables habilités au Tchad. C’est le premier Tableau de l’Ordre que rend public l’ONPCT depuis sa création en 2016. Le président de l’Ordre Jean-Paul Nendigui a animé une conférence de presse à cet effet ce 18 mars.

Cette liste officielle renferme ainsi les noms des quatre entreprises d’expertise comptable, de neuf experts comptables non libéraux et de 43 experts comptables libéraux ayant un agrément de l’Ordre et un agrément de la Cémac.

Outre la sortie du Tableau de l’Ordre 2020, cette conférence a été une occasion pour les membres de l’Ordre de parler de leur institution. Notamment les missions de l’Ordre et particulièrement d’un expert-comptable qui sont de réviser, d’apprécier, de vérifier et de redresser les comptabilités des entreprises et organismes ou encore d’exercer le mandat de commissaire aux comptes.

« L’une des missions que nous sommes habilités à faire est l’audit financier contractuel. Les bilans que nous certifions doivent être déposés à la direction des impôts et à la direction des statistiques parce que les éléments qui sont contenus dans ces bilans contribuent au niveau national à former toute les informations financières et comptables qui concernent le pays. Ces informations permettent de donner une image de la situation macroéconomique et financière globale du pays », indique Jean-Paul Nendigui, président de l’Ordre.

D’après le président de l’Ordre, c’est pour tout cela qu’il faut faire appel à l’une des entreprises ou des personnes figurant sur le Tableau de l’Ordre 2020. En effet, seulement les experts comptables reconnu par l’ordre ont la légalité d’exercer le métier. Rappelons que l’Ordre des professionnels comptables du Tchad a été créé par les décrets n° 397/PR/PM/2016 et n° 398/PR/PM/MFB/2016 du 15 juin 2016. Au niveau communautaire, la profession est régie par l’acte UDEAC n° 4/70-UDEAC-133 du 27 novembre 1970.