Tchad : le système d’adduction d’eau à N’Djamena au centre des échanges entre le ministre de l’Hydraulique et l’ambassadeur des Pays-Bas

Le 14 octobre 2021, le ministre tchadien de l’Hydraulique a accordé une audience l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. Au menu des échanges, la réhabilitation du système d’adduction d’eau potable dans la ville de N’Djamena.

Le royaume des Pays-Bas est un grand contributeur du projet de réhabilitation et d’extension et du système d’approvisionnement en eau potable de la ville de N’Djaména. Sa contribution s’élève à 50%. Les Pays-Bas entendent apporter leur soutien aux autres partenaires techniques et financiers pour que ces réalisations issues du Projet D2B prennent forme.

C’est en substance, les questions qui ont été évoquées par le ministre de l’Hydraulique, Alio Abdoulaye Ibrahim et l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Irma van Dueren. Le projet vise à réhabiliter tout ce qui est infrastructures de production, de distribution, de stockage, des comptages

« Actuellement, N’djamena est couvert en eau potable à 30%, avec ce projet, plusieurs autres réalisations hydrauliques sont prévues pour alimenter la ville à 100% et étendre le réseau du système d’adduction aux périphériques de la capitale. », renseigne le ministère de l’Hydraulique.