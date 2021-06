Tchad : le syndicat des Enseignants annonce une grève de trois jours

Un communiqué du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SNYECS), dont nous avons eu copie le 01 juin 2021, signale une grève de trois jours dans tous ses démembrements

Le président du SYNECS, Dr. Guirayo Jérémie invite ses confrères à observer une grève d’avertissement du 02 au 04 juin 2021 dans toutes les institutions de l’enseignement supérieur, pour exiger la signature du projet de décret sur le minima horaire abrogeant l’arrêté n°327.

Le syndicaliste regrette que : « les arriérés de salaires, des primes et indemnités deviennent récurrents ». « Toutes les institutions du supérieur accusent au moins deux mois d’arriérés de salaires, de primes et indemnités, des arriérés des heures supplémentaires depuis 2014, des frais de vacation et de mission, les frais de jury », explique Dr. Guirayo Jérémie

Dans le document de mise en garde, le SYNECS exhorte le gouvernement à faire un effort de bancarisation des primes et indemnités et le relèvement des comptables véreux par le ministère des Finances.