Tchad : le SYNASEG propose des solutions pour éviter la pénurie de gaz

Le président du Syndicat national du secteur de Gaz (SYNASEG), Mahamat Guidam Moussa plaide auprès du gouvernement afin de faciliter l’importation de gaz à tous les marketeurs.

Le 3 mai 2023, le président du Syndicat national du secteur de Gaz, a organisé une conférence de presse relative à la pénurie du gaz qui a secoué le pays. Pour le SYNASEG, cette situation qui se répète régulièrement est la conséquence du monopole d’importance de gaz par l’entreprise Gaz Com. « Nous considérons que cette pénurie est artificielle parce que depuis deux jours, la situation commence à s’améliorer », déclare Mahamat Guidam Moussa. Pour lui, tant que le monopole n’est pas levé, la situation va perdurer.

Le syndicat invite le gouvernement à mettre en place un organe chargé de superviser tout ce qui est lié au gaz importé, réceptionné et distribué équitablement. Et aussi de donner la chance aux autres marketeurs qui ont la capacité financière, technique et logistique pour prévenir ce genre de situation.

« Pour la ville de N’Djamena depuis deux jours la situation s’est nettement améliorée. Il manque une bonne stratégie de distribution. », Reconnait le SYNASEG. Il demande aussi, la mise en place d’une commission composée, des techniciens du ministère, marketeurs, et syndicats pour étudier tout problème lié à la distribution du gaz.