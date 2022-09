Tchad : Le SYNASEG constate l’amélioration de la disponibilité de gaz

Le président du Syndicat National du Secteur de Gaz, Mahamat Guidam reconnait qu’il y’a une amélioration dans la distribution et la disponibilité de gaz butane dans la ville de N’Djaména.

A travers un communiqué, le SYNASEG admet qu’il y’a une nette amélioration dans la distribution et la disponibilité de gaz butane dans la ville de N’Djaména depuis quelques jours. Quand au retard de paiement des subventions aux marketers des gaz, le syndicat demande au gouvernement d’effectuer une mission de contrôle au niveau de l’ARSAT.

« A ce jours les marketers attendent le paiement de trois mois à savoir : juin, juillet et août 2022 pour la subvention des recharges et un an de subvention des kits (bouteilles neuves) et le montant global des impayés s’élève à plus 4 milliards de FCFA. Nous demandons à l’IGE d’effectuer une mission de contrôle à l’Arsat », indique Mahamat Guidam.

D’après le SYNASEG, l’ARSAT accuse de retard dans le payement des subventions alors que la raffinerie verse régulièrement les redevances en fonction de gaz enlevé par les marketers par mois.