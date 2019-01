Tchad : le SWEED offre 19 voitures au ministère de la santé

Le don a été remis au ministère tchadien ce mercredi 09 janvier 2019.

Le ministère de la Santé publique a bénéficié, ce mercredi 9 janvier, d’un don de 19 véhicules de la part de la coopération SWEED (Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend Project ou Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel, en français) dans le cadre de l’autonomisation de la femme et du dividende démographique.

Ces véhicules sont composés entre autres de 7 bus de transports des élèves des écoles de santé, de 5 Hardtop et de 7 Toyota Hilux. La cérémonie de réception de ces véhicules a été présidée par le secrétaire d’Etat à l’Economie et à la Planification du développement, Hissein Tahir Sougoumi.

Ce projet qui couvre six pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Mauritanie et Tchad) a été créé le 18 avril 2015. Il a pour principal objectif d’accélérer la transition démographique (réduction du taux de fécondité et de la mortalité infantile) et déclencher le dividende démographique (croissance économique) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la région du Sahel.