Tchad: le siège de L’ONAMA sera inauguré le 29 décembre 2020

L’annonce a été faite ce lundi 28 décembre 2020, par le ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zene au cours d’une visite au nouveau siège de l’office nationale de l’audiovisuel et des médias.

Le porte parole du gouvernement a souligné que tout est fin prêt pour l’inauguration du siège de l’Onama. C’est vrai que ce projet a pris du temps avant de devenir réalité, je tiens à féliciter la nouvelle équipe de l’ONAMA pour le travail méthodique et très bien abattu en un temps record, à laissé entre le ministe

Cette mission lui a été assigné par le numéro 1 du Tchad, fait-il savoir

« En me confiant les rênes de ce département, le Maréchal du Tchad m’avait donné, entre autres, missions : tout mettre en œuvre pour que ce bâtiment soit inauguré avant 2021. Malgré les multiples difficultés rencontrées çà et là, en synergie avec toutes les équipes de l’ONAMA, nous sommes parvenus à relever ce défi. Demain, le 29 décembre 2020, la télévision et la radio nationales émettront à partir de cette belle tour équipée d’une technologie de dernier cri. Même si l’inauguration de l’édifice a pris du temps, c’était un engagement pris par le Maréchal du Tchad, celui de doter notre pays d’un outil moderne de communication faisant entrer le Tchad dans le 21e siècle avec une technologie de numérisation. »

Le ministre de la Communication se dit très ravi de contribuer à cet effort qui a permis l’inauguration de l’immeuble dont la pose de la première pierre a eu lieu le 1er avril 2011. Il félicite par ailleurs le Maréchal du Tchad pour sa vision éclairée, sa détermination et surtout son engagement en faveur du département de la Communication. « Cela nous a permis de lui rendre compte régulièrement afin qu’on puisse arriver à ce moment tant attendu et qui va être marqué de pierre blanche demain matin »