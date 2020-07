Tchad : le secrétaire général adjoint de la présidence et 3 membres du gouvernement prêtent serment

Ce 23 juillet 2020, le ministre du pétrole, celui des infrastructures, le secrétaire d’Etat à l’Economie et le secrétaire général adjoint à la présidence ont prêté le serment confessionnel. Ils ont respectivement été nommés le 14 et 22 juillet.

Les nouveaux membres du gouvernement, à savoir Oumar Torbo Djarma, ministre du Pétrole et des Mines, ingénieur d’État en exploitation des hydrocarbures. Ahmat Abakar Adjid, ministre des Infrastructures et des transports. Dr Abdérahim Younous, Secrétaire d’Etat à l’Économie, à la planification du développement et la coopération internationale et Ahmat Oumar, secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, se sont conformés à la Constitution devant la Cour constitutionnelle et sous le regard du Chef de l’Etat.

Levant et présentant la main et d’une voix on ne peut plus audible « Je jure au nom d’Allah le tout puissant, d’être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les derniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d’Etat et de respecter les engagements contenus dans la Charte déontologique »

Cette opération a été précédée de la lecture des décrets de nomination respectifs.