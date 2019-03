Tchad : le Salon de l’Emploi et des Métiers ouvre ses portes le 23 mars à l’initiative de l’association Freedom

La présidente de l’association Freedom, Rayhanna Adam Saleh, a annoncé, au cours d’un point de presse, le mercredi, la tenue au palais du 15 janvier du Salon de l’Emploi et des Métiers, « TchadEmploi », le 23 mars 2019.

« La question de l’emploi, du chômage, de la formation est au centre de beaucoup de discussions des jeunes. Actuellement au Tchad, la population active est de plus de 6 millions de personnes et la plupart cherchent l’intégration, alors que la fonction publique ne peut employer à peu près que 100 milles personnes », relève la présidente de Freedom, Rayhanna Adam Saleh. En effet, le Salon de l’emploi et des métiers rassemblera la jeunesse tchadienne afin de proposer des alternatives d’emploi, de stages, de formations professionnelles et de valorisation des petits métiers.

« TchadEmploi » est le premier Salon de l’emploi et des métiers au Tchad avec des ateliers spécifiques tels que l’élaboration de curriculum vitae, de lettre de motivation, de business plan, des offres de stages, d’emplois et des formations, des séances de success story et de partage d’expériences avec des personnalités et chefs d’entreprises.

Freedom est une association qui œuvre dans le cadre de l’épanouissement et de l’émancipation de la jeunesse, de l’innovation, de l’emploi et métiers, de l’excellence et du développement à tous les niveaux.