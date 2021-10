Tchad : le SAAGET présente un préavis de grève de 72 heures à l’ONAJES

Le Syndicat des Agents de l’Administration Générale du Tchad (SAAGET) pourrait entrer en grève. Un préavis de 72 heures est présenté au coordonnateur de l’ONAJES ce 21 octobre 2021.

Dans un communiqué de presse rendu public ce jour, le SAAGET menace entrer en grève. Un préavis de 72 heures a été remis coordonnateur de l’Office Nationale de la Jeunesse et des Sports (ONAJES) et au ministre des Sports. Il regrette que, malgré les multiples correspondances de plaidoiries adressées les syndicalistes sont toujours maltraités et d’humilier.

Le SAAGET évoque également une privation de salaire depuis trois (03) mois. Le syndicat interpelle le ministère de la jeunesse, des Sports et le celui de la Fonction publique sur la situation. Le SAAGET pense que ces deux institutions peuvent intervenir afin que des solutions soient apportées.

Dans le même ordre, le syndicat entend saisir le Conseil Militaire de Transition (CMT), le Premier ministre de Transition (PMT) et le Conseil National de Transition (CNT).