Tchad : Le réseau panafricain des femmes a installé les coordinatrices nationale du Fifef/Jifa

Le Forum international des femmes de l’espace francophone et la journée des initiatives des femmes africaines (Fifef/Jifa) a installé les coordinatrices nationales et provinciales du Tchad le 24 juin

La coordinatrice régionale du forum international des femmes de l’espace francophone et la journée des initiatives des femmes africaines (Fifef/Jifa) section Cemac, Banata Tchalé a établi la coordinatrice nationale. Elle explique que le Fifef s’est donné comme mission, la prise de fonction de la valorisation et l’engagement des femmes et des jeunes filles pour l’introduction d’une paix durable dans l’espace géographique de l’Afrique central. Elle a exhorté la coordination nationale à « xer ses actions sur l’autonomie de la femme africaine et l’accès à l’éducation des enfants conformément à la décennie de la femme 20/20, 20/30 proclamée par l’Union africaine ».

Après son installation, la coordinatrice nationale du Fifef/jifa , Fatimé ASSARA Abdoulaziz a installé ses collaboratrices de toutes les provinces du pays. Elle promet œuvrer pour la femme et la jeune fille.

Le représentant du ministère de la femme a exhorté les membres de la coordination à travailler en collaboration avec le ministère de la femme afin de porter haut, le flambeau des femmes tchadiennes au niveau national et international