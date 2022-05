Tchad : le représentant du SG des Nations-Unies fait ses adieux

Le président du Conseil militaire de transition, a reçu le Représentant Spécial du SG et Chef de Bureau des Nations-Unies pour l’Afrique Centrale, François Lounceny Fall le 11 mai.

Le diplomate onusien, arrivé en fin de mission, est venu faire ses adieux au Chef de l’Etat. En poste depuis février 2017, M. François Lounceny Fall quittera ses fonctions à la fin de ce mois.

Comme à sa prise de fonction, il est en tournée dans les différents pays de la région pour faire ses adieux. Aujourd’hui, il est à N’Djamena pour le rituel d’adieux au Président du Conseil Militaire de Transition, Chef de l’Etat, Général Mahamat Idriss Deby Itno.

Durant son mandat, François Lounceny Fall a été témoin des évolutions sociopolitiques du Tchad mais il est aussi l’un des artisans du renforcement du partenariat Tchad- Nations-Unies. Il dit avoir eu, durant son mandat, une franche collaboration avec les autorités tchadiennes à tous les niveaux.

Parlant de la transition en cours, le diplomate onusien a félicité le Chef de l’Etat, Général Mahamat Idriss Deby Itno et ses compagnons du 20 avril 2021 ainsi que le gouvernement et la classe politique dans son ensemble pour les avancées. Il trouve que le report du dialogue national inclusif n’est pas mauvais, compte tenu de ses enjeux et du contexte politique.

François Lounceny Fall qui s’est longuement attardé sur la question de la paix, de la sécurité et de la stabilité du Tchad et de la sous-région, encourage le Chef de l’Etat à persévérer dans sa logique de la défense de la paix et l’inclusion de tous les Tchadiens autour des idéaux républicains. Les Nations-Unies, a-t-il dit continueront à soutenir le Tchad dans sa quête de la paix et de la stabilité.

Source : présidence de la république.