Tchad : le représentant de l’UNFPA reçu par la ministre du Genre

La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Priscille Longoh, a reçu le 21 juin 2023, le représentant du Fonds des Nations-Unies pour la Population (UNFPA), Dr Sennen Hounton arrivé en fin mission au Tchad.

Après deux ans et demi de service au Tchad, Dr Sennen Hounton, promu au poste du directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a fait le déplacement pour dire ses adieux au ministre et exprimer sa gratitude au gouvernement. « Je suis venu exprimer toute ma gratitude envers le gouvernement à travers le ministère du genre. Le Tchad reste une des priorités pour moi, entant que prochain Directeur Régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre », a souligné Dr Sennen Hounton.

𝑂𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑠s𝑖, 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝐺𝑒𝑛𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝐴𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑐𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜ℎ, 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑒𝑟 𝑎𝑢 𝑛𝑜𝑚 𝑑𝑢 𝑔𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙’𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙’𝑈𝑁𝐹𝑃𝐴. 𝐴𝑢𝑠𝑠𝑖, 𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑖 𝑎 𝑠𝑜𝑢ℎ𝑎𝑖𝑡𝑒́ 𝑏𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑡 𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒̀𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑠𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠.

Notons qu’à travers son engagement plusieurs actions ont été réalisées en collaboration avec le ministère du Genre au bénéfice de la population. A cet effet, au nom de son département, la ministre Amina Priscille Longoh, lui a décerné une attestation de reconnaissance pour service rendu dans le cadre de coopération entre le ministère et l’UNFPA.