Tchad : le regroupement des partis politiques ‘’Une Nation Pour Tous’’ rejoint le dialogue

Après une rencontre avec le président du Conseil militaire de transition, le 21 septembre 2022, le regroupement des partis politiques dénommé ‘’Une Nation Pour Tous’’ rejoint le dialogue en cours.

Le coordonnateur adjoint, de ‘’Une Nation Pour Tous’’ Mahamat Adoum, son équipe ont été reçus en audience par Mahamat Idriss Deby. La coordination est allée annoncer sa décision de rejoindre les assises du dialogue national inclusif et souverain (DNIS). D’après la présidence de la république, c’est l’ampleur et la portée des débats, la main tendue du chef de l’Etat et la médiation des religieux et ainés, qui ont amené cette coalition de 8 partis politiques, à changer d’avis.

Les leaders des formations politiques membres de ce regroupement, décident donc de rejoindre leurs compatriotes aux assises du DNIS.

Le coordonnateur adjoint d’« Une Nation Pour Tous » et ses camarades, ont eu l’occasion de faire part des préoccupations qui sont les leurs dans cette phase actuelle de l’histoire du pays.

« Les membres d’« Une Nation Pour Tous » convaincus et confortés par les conseils du président du Conseil militaire de transition se disent être surpris par la disponibilité, la capacité d’écoute et le fort engagement du chef de l’Etat dont ils veulent être les ambassadeurs auprès de tous les acteurs pour bâtir un Tchad meilleur. », peut-on lire dans l’article publié par les services de la présidence.