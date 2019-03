Tchad : le RAPCP condamne le saccage de l’ambassade du Tchad à Paris

Le président du Réseau des Associations pour la Paix du Logone Occidental (RAPCP), Moussa Alkali Moussa condamne énergiquement, dans un communiqué datant du mardi 25 mars 2019.

Elle déplore les actes de vandalisme perpétrés contre les locaux de l’Ambassade du Tchad en France par des hors-la-loi.

Le RAPCP exhorte le Tchad et la France à tout mettre en œuvre pour que ces hommes sans foi ni loi répondent de leurs actes devant la justice afin de préserver les relations diplomatiques entre les deux peuples.

Par ailleurs, le président du RAPCP, Moussa Alkali Moussa affirme soutenir inlassablement et sans faille le président Idriss Déby Itno. Il l’appelle à rester toujours soudé et vigilant avec son homologue français Emmanuel Macron pour contrecarrer les actions anti-démocratiques et rebelles qui tendent à saper les relations diplomatiques, et qui risquent de nuire au développement du Tchad.