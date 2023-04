Tchad : le PSLSH/IST lance une vaste campagne de dépistage du VIH/Sida

Le coordonnateur du Programme sectoriel de lutte contre le sida, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles (Pslsh/Ist) annonce une vaste campagne de riposte.

L’opération se déroulera du 11 au 15 avril 2023 à la Maison nationale de la Femme de N’Djamena. Le Coordonnateur du Pslsh/Ist, le Pr Abderrazzack Adoum Fouda au cours de sa communication a invité les populations de se faire dépister gratuitement durant ces 5 jours d’activités. Il explique que les principales activités de la caravane sont entre autres, la sensibilisation à la prévention du VIH/Sida et des hépatites, le dépistage volontaire et gratuit du VIH/Sida et des hépatites B et C, ainsi que des conférences-débats autour des thèmes variés.

Il explique que, l’objectif du dépistage est : « d’atteindre une grande cible de la population tchadienne, notamment les jeunes et les femmes en vue d’un éventuel changement de comportements face aux infections d’une part et de booster les indicateurs pour atteindre les objectif 959595, d’autre part. »

« Il est aussi question de permettre à nos équipes spécialisées d’informer et d’assurer à la population, une prise en charge précoce et complète en cas de test positif ».