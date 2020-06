Tchad : le projet SWEDE promeut l’autonomisation des femmes et des jeunes filles

Le Comité extraordinaire du projet pour l’autonomisation des femmes et le dividende démographique s’est réuni le 8 janvier par visioconférence. Les échanges ont porté sur la question d’autonomisation de la femme en ce temps de crise sanitaire

Sous le thème : « autonomisation des femmes comme stratégie intégrée et plan de riposte contre la covid-19 », le comité de pilotage du projet SWEDE veut accélérer la transition démographique et déclencher le dividende démographique en vue de réduire les inégalités genre dans les régions du Sahel. Les participants ont évalué les efforts à réaliser pour accompagner la reprise des activités économiques dans les communautés démunies

D’après le ministre de l’économie du Tchad, Issa Doubragne « Les femmes et les jeunes filles particulièrement font partie sont parmi les couches vulnérables les plus exposées », il explique que les mesures barrières, notamment le confinement et les restrictions économiques et sociales au Tchad suscite davantage des conséquences négatives sur ces couches. « C’est ainsi qu’il s’agit particulièrement pour le projet SWEDE d’identifier les activités sous financés afin de trouver les financements spécifiques en termes de multiplications d’opportunités aux femmes et aux jeunes filles pour faire face aux difficultés liées à la pandémie », poursuit le ministre.

Le projet va servir de cadre pour le lancement de la campagne « mon autonomisation mon avenir même en temps de crise ». Une campagne qui a pour objectif de sensibiliser la communauté, les parents, les enseignants.

Les pays qui ont pris part aux assises de la deuxième phase du projet SWEDE sont la Cote d’ivoire, le Cameroun, le Benin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger la Guinée et le Tchad.