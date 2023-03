Tchad : le projet sur la protection des travailleurs migrants validé

Le projet sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leurs familles a été validé le 9 mars 2023. Ainsi que son projet de décret d’application.

Le Tchad possèdera bientôt un cadre juridique pour la protection des travailleurs migrants. L’avant-projet a été validé à l’issue d’un atelier entre le gouvernement et les responsables et l’organisation internationale de la migration (OIM). Il s’agit du projet sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que son projet de décret d’application.

Il entend mettre en place l’Observatoire National sur la Protection des Travailleurs Migrants.

Cet avant-projet de loi couvre tout le processus de migration de la main d’œuvre et définit les mécanismes de protection des travailleurs migrants pendant les préparatifs de la migration, le départ, l’arrivée, le transit et toute la durée du séjour, leurs activités au Tchad, ainsi que leur retour dans l’Etat d’origine ou dans l’Etat de résidence habituelle.

Le Secrétaire général du ministère de l’Administration du territoire, Mahamat Adoum Idriss, laisse entendre que : « la migration de la main d’œuvre impose plusieurs défis autour de la sécurité juridique pour les travailleurs migrants, des normes de travail des travailleurs migrants et de la Coopération avec les autres pays pour l’échange de la main d’œuvre puis de la promotion des droits des travailleurs migrants nationaux et étrangers. »

A ce sujet, la cheffe de mission de l’OIM, Anne Schaefer, rassure. Elle promet que le : « cadre juridique, va offrir aux pays d’accueil et aux pays d’origine d’avoir la protection d’une migration sûre, ordonnée et régulière. »