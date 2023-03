Tchad : le projet PRAPS-2TD lancé dans la ville d’Amdjarass

Le ministre de de l’Elevage, Dr Abderahim Awat Atteib a lancé les activités de la deuxième phase du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-2TD) à Amdjarass.

Le Gouverneur de la Province de l’Ennedi Est, Mahamat Abdelkerim Ali, est persuadé que le PRAPS-2 va contribuer efficacement à la transformation structurelle de l’économie rurale dans les zones ciblées.

Un accent particulier doit être mis sur la dotation en équipement et matériels afin d’assurer de meilleures conditions d’exploitation de la chaine, a rassuré le Coordonnateur National du PRAPS-2 TD M. Yacoub Ibrahim Djouma.

Le Ministre de l’Elevage et des Productions Animales Dr Abderahim Awat Atteib a réitéré au nom du Gouvernement et des populations bénéficiaires ses remerciements à la Banque Mondiale et à tous les partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur rural pour leurs appuis multidimensionnels et pour les nombreuses réalisations prévues pour améliorer la résilience des communautés pastorales.

Il a rassuré les autorités de la Province et les bénéficiaires qu’il veillera personnellement pour que les moyens mis à disposition soient utilisés à bon escient.