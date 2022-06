Tchad : le projet initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes sera lancé le 24 juin

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entreprenariat organise le lancement du projet initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes, le vendredi, 24 juin 2022.

La cérémonie est placée sous le haut patronage du Président du Conseil Militaire de Transition, Général Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l’Etat.

Ce grand et ambitieux projet dénommé « Initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes », mis en place sous la houlette du PCMT Mahamat Idriss Déby Itno se veut l’une des solutions idoine aux problèmes de chômage des jeunes dans notre pays. Pour la première phase, il s’étendra sur une période de trois ans. Dans cette phase pilote, il est prévu un programme plus vaste de promotion de l’emploi qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes.

La question fondamentale qui se pose est celle de savoir, quel sera donc le sort des jeunes au chômage dont le nombre ne cesse de croître chaque année ?

Au regard de cette situation, l’entrepreneuriat apparait sans doute comme la solution la plus appropriée alternative permettant d’absorber rapidement le nombre sans cesse croissant des chômeurs. Pour cela, il faut donc disposer la conscience collective à recourir à l’entrepreneuriat comme mécanisme de résorption du chômage et de relance de l’économie dans le contexte actuel.

Par ailleurs, la vision 2030 « le Tchad que nous voulons » traduit la ferme volonté du Gouvernement tchadien et de ses partenaires à contribuer efficacement, à résoudre de manière durable la problématique de l’emploi jeune. C’est dans cette perspective que s’inscrit cette « Initiative 50000 emplois décents pour les jeunes ».

De ce fait, un Comité de Pilotage et un Comité Gestion dudit projet ont été mis en place à l’effet de coordonner et de gérer les activités. Cependant, pour permettre la mise en œuvre du projet, il est nécessaire de procéder à son lancement officiel par le premier jeune Tchadien qui a à cœur la question de la jeunesse et de son employabilité.