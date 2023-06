Tchad : le projet de loi portant création d’un fonds spécial pour la préparation des projets d’infrastructures adopté

Au terme de la session plénière du 14 juin 2023, les conseillers nationaux ont approuvé le projet de loi projet de loi, portant création d’un fonds spécial pour la préparation des projets d’infrastructures.

Ledit projet défendu par le ministre en charge des infrastructures, Idriss Saleh Bachar ont été adopt avec 133 voix pour, 8 voix contre et 5 abstentions. Au sujet du bien-fondé, le membre du gouvernement explique que, ce projet sera destiné à « promouvoir et assurer le financement des études préalables à la réalisation et à l’exécution des travaux d’infrastructures». Car les exigences de financement des projets reposent sur la disponibilité des études. « Un projet ne peut être présenté au bailleur sans une faite au préalable », soutient Dr Idriss Saleh Bachar. Il ajoute que certains bailleurs de fonds n’accepteront pas de financer un projet sans une étude faite.

Lors des discussions générales autour de la Loi portant création dudit Fonds spécial, des exemples ont été donnés par les conseillers nationaux sur quelques projets au Tchad n’ayant pas fait l’objet d’une étude minutieuse et qui se sont soldés par des échecs.

Dans le même sens, certains Conseillers Nationaux ont rappelé que les promesses faites par les partenaires lors du Plan national de développement (PND) n’ont pas été escomptées suite à l’absence des études de projets.

C’est ainsi que la création du Fonds spécial pour la préparation des projets d’infrastructures au Tchad (FSPPI) visant à soutenir la préparation des projets est une réponse adéquate aux problèmes d’indisponibilité des études et apportera des facilités dans l’accélération des procédures de recrutement des bureaux d’études. Aussi la mise en place d’un tel Fonds permettra aussi de démontrer aux partenaires au développement, la volonté du gouvernement tchadien à accélérer la réalisation des projets dans le cadre de sa politique de développement des infrastructures.