Tchad : le projet de la dorsale Transsaharienne à fibres optiques est lancé

Lancé ce mardi 23 novembre 2020 à Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer Lamis par le chef d’Etat, la réalisation de ce projet permettra de combler le fossé de la fracture numérique et offrir une meilleure connexion à internet

De passage à Massokory dans le cadre de sa tournée de travail, le Maréchal du Tchad a officiellement lancé le projet de la dorsale transsaharienne à fibres optiques. L’objectif de ce projet est de contribuer à la diversification et à l’émergence de l’économie numérique au Niger et au Tchad via le désenclavent numérique. Il vient également faciliter l’accès à des services de TIC de qualité, fiables et à coût réduit. La fibre va couvrir 503 km au Tchad. Notamment sur Massaguet, Massakory, Mao, Rig-Rig, Daboua jusqu’à la frontière avec le Niger. Aussi l’interconnexion entre le Niger, l’Algérie, le Nigeria et le Tchad à travers un linéaire optique de 1.510 km.

Le coordonnateur de ce projet, Abdelhabib Mahamat Abdelaziz fait savoir que le cout total pour la réalisation s’élève à 62.262 millions d’UC. Sous financement de la BAD, l’UE et les deux pays. Il est prévu des centres de données pilotes, des plateformes d’administration électronique, un système intégré de gestion des données des populations, le renforcement des capacités, la création des incubateurs et l’accès à internet haut débit.

Ce projet d’interconnexion favorisera le développement des TIC au Tchad et au Niger. Il sera également un facteur favorable au développement de l’économie numérique et brisera les chaines de la fracture numérique.