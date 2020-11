Tchad : le prochain Forum national devrait se tenir dans trois ans

Les travaux du deuxième Forum national inclusif se sont refermés hier dimanche 1er novembre. Clôturant les travaux, le chef de l’Etat Idriss Deby a estimé que les travaux du genre devraient se tenir tous les trois ans

« Une évaluation triennale est nécessaire pour faire le point des avancées et des éventuels écueils qui exigent des réponses adéquates » a proposé le Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno. Il a précisé que cette initiative permet de donner un souffle nouveau à la 4ème République. « Je peux affirmer, avec force et conviction, que la mission est accomplie », a déclaré le numéro du Tchad

Ainsi, le troisième Forum national inclusif devrait se tenir en 2023, soit un an de plus sur le deuxième. Le temps d’exécuter les résolutions adoptées par les participants. 28 résolutions ont été adoptées.

« La réussite de ces assises est à mettre au crédit de chacune et chacun de vous. Vous avez su vous surpasser et transcender les divers clivages pour l’intérêt supérieur de la Nation tchadienne », affirme le chef de l’Etat dans son discours. Il affirme qu’il a apprécié le climat des échanges et des débats qui a été parfaitement enveloppé de l’esprit de citoyenneté responsable, de partage d’idées et de « contradiction féconde ».