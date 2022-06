Tchad : le prix du Hadj fixé à 2 785 000 Francs CFA, hors frais d’agences

La commission permanente chargée de l’organisation du pèlerinage a fixé, le 09 juin 2022, le montant à verser pour se rendre au pèlerinage en Arabie saoudite.

Le président de la commission permanente chargée de l’organisation du pèlerinage, Oumar Adouma Abdallah a apporté les précisions sur la somme à verser pour participer au Hadj cette année. Chaque pèlerin devra verser 2 785 000 Francs CFA, hors frais des agences.

D’après la commission, les raisons du renchérissement du prix du Hadj sont entre autres, l’augmentation vertigineuse des frais au niveau de Machair pour l’entretien, l’assainissement et la sécurité de toutes les installations; l’imposition des taxes supplémentaires aux prestataires de service en Arabie Saoudite et l’augmentation des taxes de 15% sur les transactions ;

L’instauration d’une assurance maladie.

Le président de la commission permanente chargée de l’organisation du pèlerinage cite également d’autres innovations. Notamment, le changement du site d’hébergement des pèlerins dans un rayon plus rapproché, à moins de 800 m de Haram. Les pèlerins seront hébergés dans un même site. Sur le plan alimentaire, il est prévu trois repas par jour, pendant trois jours à Medine, restauration pendant six jours à Mina et Arafat, à raison de trois repas par jour et un repas à Arafa, buffet ouvert à tous les pèlerins de 7h à 10h et de 18h à 22h et 3 bouteilles de zamzam par jour, pour leur consommation à Makka, pendant un mois.