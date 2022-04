Tchad : le prix de la barre de glace passe de 750 à 4000 Fcfa

Après l’augmentation du prix de la baguette de pain et bien de produits de première nécessité, c’est au tour du prix de la barre de glace qui augmente de façon exponentielle.

Ça devient une tradition sur le marché tchadien. A chaque période de canicule et de mois de ramadan, le prix de plusieurs produits de consommation, dont la glace augmentent. Sauf que cette fois, la surenchère semble avoir dépassé les limites. La barre de glace qui se vendait autrefois entre 750 et 1000 FCFA coûtent désormais 4000FCFA. Une forte hausse qui ne favorise pas l’épanouissement des usagers qui ont besoin de se déshydrater. Le plus regrettable est que malgré cette surenchère, une rareté est observée.

D’après les commerçants, la situation est due aux coupures intempestives d’électricité. Ils expliquent qu’ils ont obligés de démarrer les groupes électrogènes pour faire tourner les machines à glace. Ce qui nécessite plus de moyens financiers et matériels et surtout assez de carburant.

Toutes les justifications ne sont pas du gout des consommateurs. Les clients pensent que les commerçants sont de mauvaise foi. Ils accusent la SNE pour rien. C’est eux le problème. Comme les gens ne peuvent s’en passer des glaces pendant cette période, ils profitent pour augmenter le prix parce qu’ils savent que malgré tout on acheter », déclare une femme en colère.

Au Tchad, la glace alimentaire, permet de rafraichir de l’eau et d’autres boissons et de conserver les aliments.