Tchad : le PRET forme 30 jeunes en secrétariat bureautique

Le Parti pour le rassemblement et l’équité au Tchad (PRET) offre une formation gratuite de secrétariat bureautique à 30 jeunes tchadiens.

A l’attention des jeunes militants et sympathisants, le PRET organise une formation en secrétariat bureautique. L’opération se déroule du 26 juillet au 13 août 2022. Les bénéficiaires directes sont entre autres jeunes, femmes, diplômés sans emplois, travailleurs et bien d’autres couches de la société non militants. Le président national du parti Me B. Bongoro Théophile qui a officiellement lancé les activités. « Après s’être acquitté du devoir de remise à niveau de nos militants dans l’approche politique, le Bureau politique national a jugé qu’il est temps de penser à l’employabilité à travers cette formation utile, pouvant permettre à certains d’entre vous de forcer la porte du monde du travail dans cet environnement féroce où nos gouvernants manquent de visions dans la réforme du système éducatif qui a besoin d’une orientation en profondeur.» témoigne le président dudit parti.

Il entend organiser d’autres sessions similaires pour les retardataires. Pour Me Bongoro, l’employabilité à travers cette formation utile.