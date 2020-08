Hier jeudi 27 août, le parti pour le rassemblement et l’équité au Tchad (PRET) de Bongoro Théophile et l’Union sacrée pour la république de François Djekombé ont officiellement annoncé leur union

La coalition des partis insoumis (CPI), explique Bongoro Théophile : « espère obtenir du régime le changement de sa politique désastreuse depuis son avènement ». Il fait savoir que c’est sur l’article 46 de l’ordonnance 20/PR/2018 portante charte des partis politiques de construire la coalition des partis insoumis, qu’ils se sont appuyés. Les deux partis entendent « mutualiser les efforts et moyens pour atteindre l’objectif ultime qui est le bien-être des tchadiens », souligne-t-il.

Le leader du PRET a également présenté quelques manquements du parti au pouvoir. Notamment, l’inversion du calendrier électoral, les inondations actuelles avec ses corolaires prévisibles, l’élévation d’Idriss Deby à la dignité de Maréchal, par une Assemblée nationale jugé illégitime. Il a ajouté que le pays se trouve dans une période : « charnière » qui entrave l’épanouissement de la démocratie.

L’arme de la coalition contre « la folie du pouvoir », est la résistance indique l’homme politique. Il regrette que le : « régime est impitoyable et ne lésine sur aucun moyen pour broyer les plus faibles et les plus fragiles ».