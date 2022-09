Tchad : le président du présidium présente ses excuses aux journalistes

Dès la reprise des travaux du Dialogue national et inclusif (DNIS), ce lundi 5 septembre 2022, le président du présidium, Gali Gatta Ngothé a présenté ses excuses aux journalistes et aux médias.

Gali Gatta Ngothé fait son mea culpa et demande des excuses aux journalistes et aux médias pour sa maladresse du 3 septembre 2022. En effet, le président du présidium, sur un ton autoritaire et en hurlant, a demandé aux hommes de média de sortir de la salle du Palais de la culture où se déroulent les travaux du dialogue national inclusif et souverain. La réaction a heurté certains patrons de presse qui ont décidé d’arrêter la couverture médiatique de l’évènement.

A la reprise des travaux ce jour, le président du président a reconnu son tort et demande pardon. « Beaucoup de sentiments de colère, surtout de la part des médias qui n’ont vraiment pas apprécié le ton avec lequel, je me suis adressé à eux. Je voudrais vous dire que nous sommes formatés dans la colère et la violence et que nous devons faire un effort pour nous retrouver dans l’entente, la cordialité, le respect mutuel afin d’accomplir le mandat qui nous a été donné.

Je voudrais donc en tenant compte de ces impératifs, devant la plénière demander des excuses aux journalistes, aux médias pour le ton non indiqué avec lequel je me suis adressé à eux. Et s’il le permette, on va clôturer ce chapitre pour ne plus le rouvrir.» Il souhaite que le mauvais vent passe pour faire place aux travaux.

Rappelons également qu’à travers un communiqué de presse, l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT) a demandé au président du présidium du DNIS, de présenter des excuses suite à sa maladresse.

