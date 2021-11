Mahamat Idriss Deby Itno, a quitté N’Djamena ce 10 novembre pour la France. Il prendra part au Forum de Paris sur la Paix, prévu du 11 au 13 novembre 2021.

Le Président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno a quitté N’Djaména pour Paris. Il répond à l’invitation du président français, Emmanuel Macron. L’homme fort du Tchad participera respectivement aux travaux de la 4eme édition du Forum de Paris sur la Paix. Egalement à la Conférence Internationale sur la Libye.

Le forum vise à stimuler une reprise économique plus solide et plus inclusive, en s’attaquant aux fractures qui minent la gouvernance mondiale, en proposant des initiatives pour mieux gérer les biens communs mondiaux et en mettant en avant de nouveaux principes d’actions pour le monde post Covid-19.

Le PCMT a été salué à son départ à l’aéroport international HASSAN DJAMOUS par quelques personnalités. Il s’agit notamment du Premier Ministre de Transition, M. Pahimi Padacké Albert, quelques membres du Conseil Militaire de Transition, ceux du Gouvernement, le Secrétaire Général de la Présidence, le Directeur de Cabinet Civil du Chef de l’Etat et le Maire de la ville de N’Djaména.