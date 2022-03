Tchad : le président du Conseil militaire de transition est à Moundou

Le président tchadien de la transition, Mahamat Idriss Deby Itno est arrivé à Moundou, dans la province du Logone occidental, ce mardi 29 mars 2022.

L’avion qui avait à bord le chef de la junte a foulé le tarmac de l’aéroport international de Moundou cet après-midi. Il a été accueilli à la descente de l’appareil, par le gouverneur de la province du Logone occidental, Bachar Ali Souleymane. Des autorités administratives, militaires et traditionnelles ont également effectué le déplacement.

Le cortège de Mahamat Idriss Deby Itno s’est ensuite dirigé vers la villa des hôtes.



« Mon séjour éclair dans la cosmopolite et capitale économique de notre cher et beau pays, sera marqué par des rencontres avec les autorités, leaders, notables et couches représentatives de la population de la Province », a laissé entendre le PCMT.

Précisons que certains habitants de la capitale économique se sont opposés à l’exposition des effigies du PCMT dans les rues de la ville. Ainsi que les drapeaux et gadgets du MPS, l’ancien parti au pouvoir. Pour ces derniers, seuls les couleurs du pays doivent être visibles.