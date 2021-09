Tchad : le président du CMT ordonne la punition des criminels à l’origine du conflit de Tiyo

Mahamat Idriss Deby a présenté ses condoléances aux familles des victimes du de Tiyo. Le PCMT souligne que tous les instigateurs de ce conflit sanglant seront punis

Le 19 septembre 2021, un conflit intercommunautaire a causé plus de sept morts et des blessés. La confrontation a eu lieu à Tiyo, localité située à une trentaine de kilomètres au sud d’Abéché. Une délégation ministérielle a été dépêchée sur les lieux. Celle-ci constater les dégâts et connaitre l’origine des affrontements.

Par un post sur sa page Facebook, Mahamat Idriss Deby compatit. : « Suite à l’accrochage intercommunautaire macabre survenu à Tyo dans les environs d’Abéche. Nous tenons à présenter nos condoléances les plus sincères aux familles de toutes les victimes et à souhaiter prompt rétablissement aux personnes blessées ».

« Face à cette barbarie d’un autre temps, le Gouvernement a dépêché sur place les ministres en charge de la justice, de la défense, de la sécurité et de l’administration territoriale pour prendre toutes les mesures qui s’imposent », indique le PCMT. La mission des membres du gouvernement consistent à identifier : « les criminels à l’origine de ce bain de sang », afin qu’ils soient « sévèrement punis conformément à la loi. ».