Tchad : le président du CMT exhorte ses conseillers spéciaux à travailler avec méthodes

Les conseillers spéciaux du président du Conseil militaire de transition (CMT) ont reçu des instructions de leur patron le 15 juin 2021. Mahamat Idriss Deby a laissé entendre qu’il attend des résultats concrets

Cette rencontre de prise de contact a permis à l’homme fort du Tchad de donner des orientations précises à ses collaborateurs. Il invite chaque conseiller à être à la : « hauteur de a mission ». C’est alors qu’il a jugé utile de créer des pools pour certains conseillers spéciaux pour leur permettre de réfléchir sur des sujets précis et spécifiques.

« J’insiste sur le respect de la hiérarchie dans le traitement des dossiers ainsi que des analyses qui soient objectives et justes. Chaque conseiller devra traiter les dossiers de son domaine de compétence conformément aux textes et aux orientations données.», insiste le président du CMT. Pour une obligation de résultat, Mahamat Idriss Deby demande à ses conseillers spéciaux ainsi qu’aux directeurs du cabinet civil de : « travailler avec beaucoup de méthode, d’organisation et d’abnégation ».

Le chef de la junte s’est félicité signaux positifs de la transition en cours en dépit des épreuves multiformes. Il souhaite que tous les tchadiens développent leurs capacités de résilience pour relever tous les défis. Mahamat Idriss Deby attend des conseillers spéciaux des suggestions régulières pour un meilleur suivi.