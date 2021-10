Tchad : le président du CMT accorde une audience à une délégation de ONU Femmes

Une délégation de ONU Femmes est reçu à la présidence de la république le 11 octobre 2021. La rencontre intervient en prélude à la campagne onusienne « HeForShe », du 12 octobre 2021.

La délégation de ONU Femme, reçu par Mahamat Idriss Deby était conduite par, Oulimata Sarr. Elle est la directrice régionale pour l’Afrique centrale et de l’Ouest de l’organisation. Cette rencontre intervient la veille de la campagne onusienne « HeForShe ». « HeForShe », autrement dit « Lui pour Elle », c’est le nom donné par l’ONU à un Mouvement de solidarité mondiale et plateforme d’action en faveur de l’égalité des sexes. Au menu des échanges, « les efforts du Tchad en matière de défense et de promotion des droits de femme ». Ceci à la lumière de la campagne onusienne « HeForShe ».

Ce n’est pas fortuit, car la caravane « HeForShe », est placé sous le parrainage de Mahamat Idriss Deby. L’objectif de cette campagne est de faire participer les hommes et les garçons dans le combat pour l’égalité des sexes et les droits des femmes en les encourageant à prendre des mesures contre les inégalités rencontrées par les femmes et les hommes.

Les échanges ont également pris en compte les nombreux chantiers au profit de la femme tchadienne à l’ère de la transition. Il ressort une appréciation positive pour Mme Oulimata Sarr au regard des progrès enregistrés et de la détermination des autorités de la transition.

En phase avec la diplomate onusienne

Le président du Conseil militaire de transition a sollicité de ONU Femmes, agence non résidente, l’ouverture d’un bureau au Tchad. Une sollicitation sur laquelle devra se pencher la Directrice régionale pour l’Afrique centrale et de l’Ouest, Mme Oulimata Sarr qui fera une présence remarquée lors du lancement national de la campagne « HeForShe », prévue le mardi 12 octobre à N’Djamena.