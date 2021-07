Tchad : le président du CMT a reçu les vœux des membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques

A l’occasion de la célébration, le 20 juillet 2021, de l’Aid Al Adha, les membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad ont fait le déplacement de la présidence pour présenter leurs vœux à Mahamat Idriss Deby

Les membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad se sont rendus après la grande prière marquant l’Aid Al Adha au palais présidentiel pour présenter les vœux au président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby. La paix, la stabilité et le patriotisme sont les préoccupations exprimées par les oulemas lors de leur déplacement.

C’est pour le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad un rituel après la grande prière de l’Aid Al ADHA de présenter les vœux au chef de l’état et à la nation tchadienne.

En plus des vœux de santé, bonheur et paix formulés, le président du CSAI, Cheikh Mahamat Khatr Issa a fait un détour sur les maux qui minent le pays, appelant les Tchadiens de tout bord et de toutes les confessions religieuses à cultiver la paix, l’amour du prochain et de la patrie.

Le président du CMT a salué la collaboration entre les leaders religieux chrétiens et musulmans : « Il est vrai, qu’en matière de culture de la paix, vous avez été à la hauteur de nos attentes et je mesure pleinement le niveau de votre investissement. Avec vos frères catholiques et protestants, vous avez construit un bel édifice de dialogue interreligieux, un exemple à perpétuer. ».

« C’est pourquoi, j’insiste sur le caractère impérieux du vivre-ensemble et de la concorde nationale qui doivent être soigneusement entretenus et préservés », poursuit-il. Pour Mahamat Idriss Deby, la paix est une quête permanente.