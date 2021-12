Tchad : le président de transition reconnait que la jeunesse fait face à de nombreux défis

Le président du Conseil militaire de Transition a donné le coup d’envoi du Forum national de la jeunesse ce 27 décembre. En cette circonstance, Mahamat Idriss Deby a évoqué plusieurs maux auxquels sont confrontés les jeunes, notamment le chômage.

Face à plus de 500 jeunes venus de différentes provinces du pays, le président de transition a tenu un discours de réconfort. « Je suis conscient que la jeunesse tchadienne fait face à de nombreux défis. Ces défis sont liés au développement du potentiel de la jeunesse qu’il faut promouvoir.» a déclaré l’homme fort du pays de Toumaï.

Il interpelle ses compatriotes sur l’usage rationnel de l’internet et ses dérivées. « Je voudrais appeler notre jeunesse à une prise de conscience pour faire un usage responsable de l’internet, notamment, les réseaux sociaux. Il est temps de bannir de notre espace virtuel la haine, la division, la discorde, la jalousie, l’injure et la diffamation.»

Le chef de la junte admet également les insuffisances du gouvernement face a un problème crucial. « Les multiples efforts et les investissements consentis par le gouvernement en faveur des jeunes jusqu’ici n’ont pas encore permis de solutionner les différents maux. Le chômage demeure encore une dure réalité »

Toutefois, il appelle à l’apaisement et au respect des ainés et précurseurs. Nous, jeunes du Tchad, soyons humbles, respectueux, affectifs et serviables envers nos aînés et pères qui sont encore à nos côtés pour guider nos pas, calmer nos ardeurs et combler nos lacunes d’expérience, de sagesse et de pondération. »