Tchad : le président de transition félicite le président turc pour sa réélection

Sur sa page Facebook, le président tchadien de la transition, Mahamat Idris Deby Itno a adressé ses félicitations à, Recep Tayyip Erdogan, qui brigue un autre mandat en Turquie.

« Je voudrais adresser mes vives félicitations au Président Recep Tayyip Erdogan, réélu ce dimanche pour un nouveau mandat au terme du second tour de la présidentielle turque. », écrit le président tchadien de la transition.

« Cette confiance renouvelée du peuple turc à votre égard, est aussi une consécration pour le leadership ayant permis à votre grand pays de se hisser au rang de grandes puissances.

Je me réjouis de cette réélection, vous souhaite un franc succès pour votre nouveau mandat et vous rassure de ma disponibilité d’œuvrer pour hisser notre coopération à son plus haut niveau au bénéfice des Peuples Tchadien et Turc », ajoute Mahamat Idriss Deby Itno.