Tchad : le président de transition fait le point de la situation du 20 octobre à l’UE

La représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel, a été édifiée sur les évènements du 20 octobre, par le président de transition Mahamat Idriss Deby.

Au cours d’une audience du 15 novembre 2022, La représentante spéciale de l’Union européenne pour le Sahel Emmanuela Del Re et le président de transition, Mahamat Idriss Deby ont discuté des évènements tragiques du 20 octobre 2022. Ils ont notamment parlé des morts, des nombreux blessés et des atteintes aux biens publics et privés.

La diplomate européenne Emmanuela Del RE donne son avis sur la coopération Tchad-Union Européenne. Pour elle, « c’est une coopération très fructueuse et au beau fixe, appelée à se raffermir pour la réussite de la transition ». La représentante spéciale de l’Union Européenne pour le Sahel dit avoir eu des échanges très fructueux au Tchad et va retourner à Bruxelles avec un message très clair.