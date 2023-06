Tchad : le président de transition accorde une audience au directeur du Fonds mondial

Mahamat Idriss Deby, président tchadien de la transition a accordé une audience ce 29 juin 2023, au directeur du Fonds mondial, Peter Sands.

En présence de leurs collaborateurs respectifs, les deux hommes ont discuté des besoins spécifiques du Tchad en matière de santé, du renforcement des programmes de prévention et de traitement des maladies et de l’amélioration des infrastructures médicales. Les deux parties entendent renforcer la collaboration. Notamment par le biais de financements accrus et de programmes conjoints visant à améliorer l’accès aux soins de santé.

Un accent a été mis sur les efforts dans la lutte contre les maladies notamment le paludisme, le VIH et la tuberculose et les moyens à mobiliser pour faire face l’afflux des réfugiés soudanais à l’est du Tchad.

Le directeur exécutif du Fonds mondial, Peter Sands a réitéré l’engagement de son organisation à soutenir le Tchad dans ses efforts pour améliorer la santé et la qualité de vie de sa population, tout en relevant l’importance d’une coordination et de la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux pour maximiser l’impact des interventions de santé et relever les défis complexes auxquels le pays est confronté.

Par ailleurs, il a manifesté sa préoccupation quant à l’afflux de réfugiés soudanais et a souligné l’importance de la coopération internationale pour atténuer les conséquences humanitaires de cette crise.

Le service de presse de la présidence de la république, souligne que, des mesures sont envisagées pour intensifier la collaboration entre le Tchad et le Fonds Mondial, notamment par le biais de financements accrus et de programmes conjoints visant à améliorer l’accès aux soins de santé.