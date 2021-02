Tchad : le président de la transition au Mali est à N’Djamena

Il a été reçu en audience ce 14 février 2021 par le Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno. Bah N’Daw doit participer à la 7ème Conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel et à l’assemblée générale de l’alliance Sahel

Le président de la transition au Mali, Bah N’Daw est arrivé à N’Djamena pour la première fois après sa prise de pouvoir. Il doit prendre part au sommet du G5 Sahel qui s’ouvre ce jour à N’Djamena.

Le Maréchal du Tchad et son hôte ont respectivement ont débattu des questions de retour de paix au Mali, le processus de transition, la redynamisation de la coopération bilatérale et évidemment des principaux points inscrits à l’ordre du jour de la 7ème Conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel et à l’assemblée générale de l’alliance Sahel.

Le président tchadien signifié à son hôte que le Tchad souhait que la paix soit rétablie au Mali. Le président de la transition au Mali, est la troisième personnalité représentant les pays du G5 Sahel, a foulé le territoire tchadien pour le sommet.