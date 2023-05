Tchad : le Premier ministre porte plainte contre un journaliste pour diffamation

L’avocat du premier ministre de transition, Saleh Kebzabo a confirmé ce lundi 08 mai 2023, que le journaliste Ngarlem Toldé, a été arrêté suite à une plainte de son client.

Le conseil du premier ministre a organisé un point de presse pour présenter de la situation de ce qui oppose, son client, le premier ministre à un journaliste. Me Olivier Gouara, avoue qu’une plainte pour diffamation contre le journaliste Eric Ngarlem Tolde a réellement été déposée. Il fait savoir que le mis en cause et d’autres personnes porté des accusations très graves contre son client.

« Le procureur de la République a régulièrement transmis cette plainte à la Direction nationale des recherches judiciaires afin de diligenter une enquête préliminaire. Des convocations ont donc été émises et l’officier de police judiciaire en charge de l’affaire a appelé chacune des personnes concernées», poursuit-il.

En effet tout a commencé dès la publication d’une lettre sur les réseaux sociaux par Hélène Doumro. Dans le document, la dame raconte avoir été victime d’harcèlement sexuel pendant quatre ans par, le chef du gouvernement de transition. Hélène Doumro et Saleh Kebzabo étaient tous deux membres du Rotary club. D’après la dame c’est dans le cadre de leurs travaux qu’elle a été harcelée par celui qu’elle présente comme bourreau.

L’implication du journaliste dans cette affaire, nait du fait qu’il aurait multiplié des publications sur son compte Facebook, renseigne l’avocat du ministre. « Les actes qui lui sont reprochés émanent de ses publications sur les réseaux sociaux et non d’une quelconque parution dans un journal écrit.»

Il attend que les personnes poursuivies apportent « la preuve ou les preuves de leurs allégations.»

Les motifs évoquées sont notamment, diffamation et injure, et complicité de diffamation et injure.