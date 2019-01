Tchad : le Premier ministre italien séjourne à N’Djamena

Arrivé hier dans la capitale tchadienne, Giuseppe Conte est reçu ce matin au palais du 15 janvier par le Président Idriss Deby.

Le Premier ministre italien et le Président tchadien se sont réunis ce 16 janvier. Giuseppe Conte et Idriss Deby ont parlé de la redynamisation de la coopération bilatérale. Après une chaleureuse accolade et une poignée de main les deux hommes, ils sont passés aux choses sérieuses. Ils ont fait le tour d’horizon des domaines qui fortifieront la coopération bilatérale. Mais également des questions migratoires et sécuritaires qui préoccupent Rome et N’Djaména. Un point d’honneur a été aussi mis sur le développement.

Le Tchad est engagé sur la voie de son émergence malgré la récession économique planétaire et l’appui de l’Italie donnera un coup de fouet à cette ambition. L’entrevue sera ensuite élargie aux délégations. Les sujets abordés et la dynamique nouvelle à imprimer à la coopération bilatérale laissent transparaître aisément que le Tchad et l’Italie partagent des visions communes sur bon nombre de domaines.