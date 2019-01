Tchad : le Premier ministre italien attendu ce jour à N’Djamena

La visite débutera ce mardi 15 janvier 2019.

Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte est attendu au Tchad pour une visite officielle de 48h. L’annonce a été faite y a quelques heures par la présidence de la République.

Giuseppe Conte, né le 8 août 1964 à Volturara Appula, est un juriste et homme d’État italien. Professeur de droit privé, alors inconnu de la scène politique, il est nommé président du Conseil des ministres en mai 2018 dans le cadre de l’alliance entre le M5S et la Ligue à la suite des élections générales.

Il prend ainsi la tête d’un gouvernement de coalition entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord. Son nom est proposé à la suite de deux entretiens entre, d’une part, le président de la République, Sergio Mattarella, et d’autre part, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, chefs de file respectifs du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue.