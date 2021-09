La compétence doit être le premier critère de nomination dans les services publics. C’est une injonction du premier ministre de transition, Pahimi Padacké Albert.

S’achemine-t-on vers la promotion de la compétence dans l’administration au Tchad ? Seul le temps nous en dira plus. Toutefois, il convient d’apprécier la note de Pahimi Padacké Albert du 08 septembre à ses ministres. Le 1er ministre de transition a constaté que les projets de nominations ne respectent pas certains principes. Notamment la : « considération des critères de compétence et d’expérience, laissant cours à des pratiques de type clientéliste. »

Le patron du gouvernement de transition interpelle les chefs de départements ministériels au : « respect scrupuleux des règles et principes de compétence, d’équité et de transparence dans les nominations, en vue de promouvoir l’excellence et l’efficacité dans la distribution d’une bonne administration »

Toute proposition de nomination soumise au contreseing du Premier Ministre de Transition et au seing du Chef de l’Etat doit dorénavant obéïr: